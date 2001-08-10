За выходные в Сахалинской области зарегистрировали 4 ДТП с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные – 4, 5 и 6 сентября – сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали на дорогах Сахалинской области 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Одновременно с этим инспекторы провели масштабную профилактическую работу и пресекли 386 нарушений правил дорожного движения. Особое внимание стражи порядка уделили нетрезвым водителям и тем, кто вообще не имеет права управлять транспортом.
За три дня автоинспекторы задержали и отстранили от управления 23 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские выявили 50 нарушителей, которые либо не получали водительских удостоверений, либо ранее лишились их по решению суда. В число привлечённых к ответственности попали и те, кто нарушал технические нормы: 14 водителей управляли машинами с тонировкой на стёклах, ещё 11 – с техническими неисправностями, а 9 человек выехали на дорогу на незарегистрированных транспортных средствах. Троих водителей инспекторы наказали за выезд на встречную полосу.
Отдельного внимания заслуживает работа с должниками. Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за минувшие дни сотрудники составили 42 административных материала на водителей, которые не уплатили ранее назначенные штрафы в установленный законом срок. Всего же за три дня инспекторы привлекли к ответственности более 380 нарушителей по самым разным статьям КоАП.
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