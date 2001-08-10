Подростки избили мужчину в Шахтерске, забрали телефон и карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Углегорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Сахалинской области возбудили уголовное дело против трёх несовершеннолетних – двоим из них по 15 лет, одному – 16. Подростков подозревают в совершении преступления по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

По версии следствия, в июле текущего года в посёлке Шахтерск Углегорского района компания встретила ранее незнакомого мужчину и распределила роли: двое следили за окружающей обстановкой, чтобы их действия остались незамеченными, а третий подошёл к потерпевшему и нанёс ему удар кулаком в лицо, причинив физическую боль.

Затем злоумышленник обыскал карман куртки мужчины и открыто похитил сотовый телефон и банковскую карту. С похищенным подростки скрылись и впоследствии распорядились имуществом по своему усмотрению.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, в настоящее время следователи выполняют комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Уточняются детали нападения, проверяется, не причастны ли подростки к другим аналогичным преступлениям в районе.

Расследование продолжается.