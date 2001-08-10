В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск продолжает укреплять статус одного из самых спортивных городов Дальнего Востока. В областном центре активно развивают инфраструктуру и создают условия для занятий физкультурой жителям всех возрастов. Сейчас спортивные школы проводят набор детей в секции – как по программам спортивной подготовки, так и в спортивно-оздоровительные группы. Всего в городе культивируют порядка 116 видов спорта. Как отметил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко, любой желающий может найти занятие по душе – главное, чтобы было желание.

В ближайшее время спортшколы по плаванию и игровым видам спорта объединят в одно крупное учреждение – Спортивную школу города Южно-Сахалинска. Это не повлияет на тренировочный процесс: все направления и учебные часы сохранят. Помимо профильных школ, в городе работают учреждения физкультурной направленности – МАУ «Спортивный город» и «Спорт», которые организуют бесплатные тренировки под руководством профессиональных инструкторов. С сентября идёт набор в секции спорткомплекса «Импульс» в планировочном районе Дальнее, где можно заниматься игровыми видами и единоборствами. Активно расширяется инфраструктура и благодаря предпринимательской инициативе – в Луговом открылись грунтовые корты для большого тенниса, в перспективе там появятся раздевалки и душевые.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, спортсмены и тренеры уже оценили новые возможности. Триатлонист Кирилл Пахаруков осваивает технику удара на грунте, а выпускница ДВГАФК Елизавета Демидова, переехавшая из Владивостока, планирует развиваться в большом теннисе и стать наставником. По её словам, в Южно-Сахалинске спорт максимально развит: есть манеж, бассейн, корты и открытые площадки.