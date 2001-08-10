В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск продолжает укреплять статус одного из самых спортивных городов Дальнего Востока. В областном центре активно развивают инфраструктуру и создают условия для занятий физкультурой жителям всех возрастов. Сейчас спортивные школы проводят набор детей в секции – как по программам спортивной подготовки, так и в спортивно-оздоровительные группы. Всего в городе культивируют порядка 116 видов спорта. Как отметил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко, любой желающий может найти занятие по душе – главное, чтобы было желание.
В ближайшее время спортшколы по плаванию и игровым видам спорта объединят в одно крупное учреждение – Спортивную школу города Южно-Сахалинска. Это не повлияет на тренировочный процесс: все направления и учебные часы сохранят. Помимо профильных школ, в городе работают учреждения физкультурной направленности – МАУ «Спортивный город» и «Спорт», которые организуют бесплатные тренировки под руководством профессиональных инструкторов. С сентября идёт набор в секции спорткомплекса «Импульс» в планировочном районе Дальнее, где можно заниматься игровыми видами и единоборствами. Активно расширяется инфраструктура и благодаря предпринимательской инициативе – в Луговом открылись грунтовые корты для большого тенниса, в перспективе там появятся раздевалки и душевые.
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, спортсмены и тренеры уже оценили новые возможности. Триатлонист Кирилл Пахаруков осваивает технику удара на грунте, а выпускница ДВГАФК Елизавета Демидова, переехавшая из Владивостока, планирует развиваться в большом теннисе и стать наставником. По её словам, в Южно-Сахалинске спорт максимально развит: есть манеж, бассейн, корты и открытые площадки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:42 Сегодня На Сахалине прокуратура добилась выплаты долга по зарплате 64 работникам
10:28 Сегодня В Малокурильское автомобиль столкнулся с мотоциклом
09:27 Сегодня Двое сахалинцев выплатят 1,6 миллиона рублей за добычу гребешков
09:18 Сегодня С сегодняшнего дня водители могут в Махе показывать права автоинспекторам
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
- 11:22 Вчера Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?