С сегодняшнего дня водители могут в Махе показывать права автоинспекторам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Александр Полегенько/ ТАСС
С 8 сентября 2026 года в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые позволяют водителям предъявлять инспекторам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде, сообщает ТАСС.
Для этого необходимо использовать QR-код в мессенджере «Макс», который связан с порталом «Госуслуги». Речь идёт не о фотографии документа на телефоне, а о специальном сервисе, который подгружает актуальные сведения из ведомственной базы. Соответствующее постановление правительства утвердили ещё 28 августа.
Вместе с тем, как отметил автоюрист Лев Воропаев, у нововведения есть ряд нюансов. Техническая возможность для полноценного использования сервиса появится не сразу: в Минцифры сообщили, что её планируют реализовать в ближайшие месяцы. Кроме того, пункт 2.1.1 ПДД по-прежнему обязывает водителя иметь при себе оригиналы документов, поэтому эксперт рекомендовал пока не отказываться от пластиковых прав и СТС и держать их при себе. Электронный формат остаётся добровольным и пока не отменяет бумажный.
Новый сервис работает на базе многофункционального сервиса обмена информацией, созданного именно в «Максе». Однако если у инспектора не будет связи или возможности считать QR-код, а у водителя окажется только телефон – привлекать к ответственности автомобилиста не должны, но на практике возможны сложности. Специалисты советуют пользоваться новым способом как дополнительным, а не основным.
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