В Малокурильское автомобиль столкнулся с мотоциклом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Курильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 7 сентября 2026 года в 18:55 на улице Советской в селе Малокурильское, у дома №19.
По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля Suzuki Jimny при движении задним ходом с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу Regulmoto под управлением 17-летнего подростка и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения – информация о характере травм и госпитализации уточняется.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются: проверяют, соблюдала ли водитель автомобиля правила манёвра задним ходом, была ли видимость достаточной, а также наличие прав на управление мототранспортом у несовершеннолетнего. Специалисты также изучают состояние дорожного покрытия и техническое состояние обоих транспортных средств.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, по факту ДТП проводят проверку. Водитель мотоцикла, которому ещё нет 18 лет, находился за рулём без сопровождения – этот факт также станет предметом разбирательства. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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