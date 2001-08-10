Тихоокеанское
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08:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура добилась выплаты долга по зарплате 64 работникам

На Сахалине прокуратура добилась выплаты долга по зарплате 64 работникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области прокуратура города Южно-Сахалинска провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий. Установили, что перед 64 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере 43 миллионов рублей. Надзорное ведомство внесло руководителю организации представление об устранении нарушений и направило в суд исковые заявления в интересах работников.

После вмешательства прокуратуры права сотрудников восстановили – задолженность полностью погасили. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, все 43 миллиона рублей выплатили работникам в полном объёме. Дисциплинарные и административные меры к руководителю пока не применяли – представление устранили в добровольном порядке. Прокуратура продолжает мониторить ситуацию с выплатами на предприятиях региона, чтобы не допускать повторных задержек.

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