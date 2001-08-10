Двое сахалинцев выплатят 1,6 миллиона рублей за добычу гребешков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивский районный суд вынес приговор двум жителям Корсакова, которых признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору, с применением самоходного плавающего средства и причинением особо крупного ущерба.
Как установили в суде, 25 марта 2026 года мужчины использовали водолазное снаряжение и моторную лодку, чтобы незаконно добыть в акватории залива Анива 2 380 экземпляров морского гребешка. Общий ущерб водным ресурсам России превысил 1,6 миллиона рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил каждому подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с осуждённых взыскали причинённый ущерб – более 1,6 млн рублей. Все орудия промысла: лодку, руль-мотор, водолазное снаряжение, рыбацкие костюмы, сотовый телефон и другие предметы, использованные для браконьерства, конфисковали в доход государства.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор уже вступил в законную силу. Эксперты отмечают: незаконный вылов морского гребешка наносит серьёзный вред экосистеме залива Анива, и судебная практика по таким делам становится всё более жёсткой. Условные сроки и крупные денежные взыскания призваны не только наказать браконьеров, но и предупредить другие подобные преступления.
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