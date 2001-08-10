На Сахалине открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 сентября в арт-галерее «Художественная фабрика» открылась выставка пленэрных работ «Сотый корабль». В экспозиции представлены произведения десяти художников из Южно-Сахалинска, Анивы и Невельска. В центре проекта – рыболовецкий траулер «Капитан Лобунец». В 2002 году судно выбросило на берег у села Лопатино во время сильного шторма. Более двадцати лет оно оставалось частью морского пейзажа, знакомого многим сахалинцам.

Сегодня «Капитана Лобунца» демонтируют в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Символично, что именно это судно стало сотым объектом, поднятым из акваторий Сахалина и Курил. Накануне демонтажа художники отправились на побережье, чтобы сохранить образ корабля в живописи, акварели, смешанной технике и дрифтвуде.

Одной из первых с работами познакомилась министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик. Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила, что даже изображая один объект, авторы показывают его по-разному – техниками, красками, материалами. Участник проекта, член Союза художников России Дё Сон Ен поблагодарил организаторов за возможность участвовать в таких инициативах и профессионально развиваться.

Выставка организована в рамках регионального проекта «Художники Сахалинской области» по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, экспозиция будет работать до 1 ноября по адресу: улица Ленина, 236а. Вход свободный. Приглашают всех, кто хочет увидеть, как художники осмыслили историю судна, которое уходило под воду, но теперь обрело новую жизнь – в искусстве и памяти.