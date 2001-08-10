Тихоокеанское
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10:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Кадровый центр Сахалина запустит обучение по десяти востребованным профессиям

Кадровый центр Сахалина запустит обучение по десяти востребованным профессиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадровый центр Сахалинской области запускает бесплатное обучение по десяти востребованным профессиям. Программы рассчитаны на безработных, участников СВО и членов их семей, женщин в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет и незанятых пенсионеров. Жители региона смогут освоить специальности повара, кондитера, сварщика, электромонтёра, оператора котельной, няни и частного охранника. Водители пройдут переподготовку с категории B на C или D.

Обучение займёт от 40 до 250 часов. Предусмотрены очный, заочный и очно-заочный форматы. Основная часть занятий пройдёт в Южно-Сахалинске, подготовку частных охранников 4-го разряда также организуют в Охе. Занятия стартуют в начале октября. Для иногородних участников при необходимости предоставят общежитие – расходы на проживание компенсирует Кадровый центр.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, программы формируют под конкретный спрос работодателей. Если человеку для подходящей вакансии не хватает разряда, категории или навыка – обучение закрывает этот пробел. Это расширяет возможности для трудоустройства и роста дохода. Записаться на консультацию и подобрать программу можно в любом филиале Кадрового центра или по телефону +7 900 488-85-35.

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