На Сахалине спасатели отработали спуск с вертолета без парашюта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На аэродроме «Пушистый» прошла плановая тренировка экипажа вертолёта Ми-8 и девяти спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова. Специалисты отрабатывали беспарашютное десантирование – этот метод применяют в реальной работе МЧС, когда нужно эвакуировать пострадавших из горной местности или если вертолёт не может приземлиться из-за препятствий.
Слаженность действий команды напрямую влияет на успех всей операции. Перед началом практической части спасатели прошли инструктаж и тщательно проверили исправность снаряжения.
За время тренировки специалисты выполнили 27 спусков с помощью роликового устройства и ещё 54 спуска с использованием лебедочной грузовой системы – всего 81 десантирование. Такие занятия позволяют поддерживать навыки быстрого и безопасного спуска с борта вертолёта, отрабатывать взаимодействие между пилотами и спасателями в условиях, приближенных к реальным.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, подобные тренировки проводят регулярно, чтобы личный состав был готов к любым ситуациям. Отработка беспарашютного десантирования особенно актуальна для Курильских островов и горных районов, где вертолёт остаётся основным средством доставки спасателей и эвакуации пострадавших. В планах – следующие учения с имитацией ночных условий и осложнённой погодой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:38 Вчера В детсаду "Семицветик" Южно-Сахалинска дошколятам объяснили разницу между мусором и отходами
- 11:13 8 Сентября В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
- 11:22 7 Сентября Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?