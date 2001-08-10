На Сахалине спасатели отработали спуск с вертолета без парашюта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аэродроме «Пушистый» прошла плановая тренировка экипажа вертолёта Ми-8 и девяти спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова. Специалисты отрабатывали беспарашютное десантирование – этот метод применяют в реальной работе МЧС, когда нужно эвакуировать пострадавших из горной местности или если вертолёт не может приземлиться из-за препятствий.

Слаженность действий команды напрямую влияет на успех всей операции. Перед началом практической части спасатели прошли инструктаж и тщательно проверили исправность снаряжения.

За время тренировки специалисты выполнили 27 спусков с помощью роликового устройства и ещё 54 спуска с использованием лебедочной грузовой системы – всего 81 десантирование. Такие занятия позволяют поддерживать навыки быстрого и безопасного спуска с борта вертолёта, отрабатывать взаимодействие между пилотами и спасателями в условиях, приближенных к реальным.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, подобные тренировки проводят регулярно, чтобы личный состав был готов к любым ситуациям. Отработка беспарашютного десантирования особенно актуальна для Курильских островов и горных районов, где вертолёт остаётся основным средством доставки спасателей и эвакуации пострадавших. В планах – следующие учения с имитацией ночных условий и осложнённой погодой.