Сахалинка купила сыну питбайк и теперь будет наказана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Долинску СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летней жительницы района. Женщину подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни. По данным следствия, она приобрела питбайк и передала его 14-летнему сыну, зная, что у подростка нет водительских прав.
В итоге несовершеннолетний ехал на мотоцикле без шлема в селе Сокол, не справился с управлением и попал в аварию. В результате подросток получил травмы различной степени тяжести.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, родителям напоминают: передача транспортных средств детям без прав и навыков вождения – грубое нарушение. Это угрожает жизни подростков и влечёт уголовную ответственность.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:38 Вчера В детсаду "Семицветик" Южно-Сахалинска дошколятам объяснили разницу между мусором и отходами
- 11:13 8 Сентября В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
- 11:22 7 Сентября Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?