Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2026
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Сахалинка купила сыну питбайк и теперь будет наказана
09:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка купила сыну питбайк и теперь будет наказана

Сахалинка купила сыну питбайк и теперь будет наказана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Долинску СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летней жительницы района. Женщину подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни. По данным следствия, она приобрела питбайк и передала его 14-летнему сыну, зная, что у подростка нет водительских прав.

В итоге несовершеннолетний ехал на мотоцикле без шлема в селе Сокол, не справился с управлением и попал в аварию. В результате подросток получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, родителям напоминают: передача транспортных средств детям без прав и навыков вождения – грубое нарушение. Это угрожает жизни подростков и влечёт уголовную ответственность.

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