В детсаду "Семицветик" Южно-Сахалинска дошколятам объяснили разницу между мусором и отходами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами провёл первый в новом учебном году интерактивный экоурок для воспитанников старшей группы детского сада №45 «Семицветик» в Южно-Сахалинске. Главная цель занятия – на доступном для дошкольников языке объяснить разницу между понятиями «мусор» и «отходы», а также показать, что правильная сортировка начинается задолго до контейнерной площадки. Теорию закрепили на практике: дети сортировали карточки с разными видами отходов по цветным контейнерам. Дошкольники с азартом распределяли предметы – стекло, пластик, бумагу – и узнавали, что попадая в правильную тару, они становятся сырьём для переработки, а не мусором.
После игровой части ребята сделали из пластиковых стаканчиков забавного зайчика – наглядно увидели, как привычные вещи могут обрести новую функцию и стать игрушкой или украшением. Воспитатель Ксения Работягова отметила, что экология в саду стала частью повседневной жизни, а родители активно участвуют в акциях и показывают пример детям. По её словам, когда взрослые и дети в одной команде, приходит настоящее понимание ответственности за окружающую среду с малых лет.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального оператора, экоуроки проводят регулярно, чтобы сформировать у подрастающего поколения культуру раздельного накопления. Представитель оператора Екатерина Николаева подчеркнула: именно в детстве закладывается ответственное отношение к природе, а игра помогает объяснить, зачем нужна сортировка и как привычки влияют на будущее. Такие мероприятия – часть системной работы по формированию экологической культуры в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.
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