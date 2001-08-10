В Синегорске устраняют аварию на электросетях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В муниципальный центр управления Южно-Сахалинска поступили сигналы от жителей Синегорска о том, что с ночи у них нет света. По информации руководителя «Электросервиса», сегодня ночью на линии произошло аварийное отключение из-за технического повреждения. Специалисты оперативно отреагировали на инцидент и вели непрерывный поиск места повреждения на протяжении всей ночи.
На этом аварийном участке в рамках ремонтной программы АО «Электросервис» выполняют комплекс запланированных работ: демонтируют старые деревянные опоры с неизолированным проводом, а на их место устанавливают новые опоры и проводят замену старого провода. Чтобы максимально ускорить процесс, сегодня в 6:00 утра на место прибыла дополнительная бригада. В настоящее время специалисты ведут монтажные работы.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, ограничения электроснабжения продлятся до полного окончания работ. Предварительное время возобновления подачи электроэнергии – 09:00, но возможны корректировки. Ситуацию держат на контроле.
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