Пьяный житель Невельска дважды пнул полицейского в живот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 39-летнего жителя Невельска за применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, двигаясь на служебном автомобиле по улице Советской в Невельске, заметил мужчину, который сидел на обочине и распивал спиртные напитки, нарушая общественный порядок. Полицейский остановился, представился и потребовал прекратить противоправные действия, а затем предложил нарушителю проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

Подозреваемый проигнорировал законное требование представителя власти и бросился бежать. Сотрудник полиции догнал его и вновь потребовал пройти к машине. В ответ мужчина, выражая недовольство и не желая быть доставленным в отдел, нанёс полицейскому не менее двух ударов ногами в область живота, причинив ему физическую боль.

Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, в настоящее время по делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За применение насилия к представителю власти во время исполнения им служебных обязанностей грозит уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы. Расследование продолжается.