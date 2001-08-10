Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Парамушира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 9 сентября 2026 года в 01:13 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 120 километрах южнее города Северо-Курильска, координаты очага – 49,6 градуса северной широты и 156,2 градуса восточной долготы. Глубина залегания очага составила 51 километр.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на острове Парамушир колебания земной поверхности могли достигать до 2 баллов.

Такая интенсивность обычно не приводит к разрушениям, но может ощущаться жителями как лёгкое покачивание. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры на островах не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.

Ближайшие населённые пункты – Северо-Курильск и другие посёлки – находятся вне зоны ощутимых толчков, за исключением самого Парамушира, где эффект был минимальным. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.