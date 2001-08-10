В Сахалинском техникуме сервиса студентам рассказали о выборах в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается проект адресного информирования жителей «ИнформУИК», в рамках которого представители участковых избирательных комиссий проводят подомовые обходы, посещают трудовые коллективы и беседуют со студентами в учебных заведениях. Накануне одна из встреч прошла в Сахалинском техникуме сервиса. Молодым избирателям напомнили о предстоящих выборах в Государственную думу Российской Федерации IX созыва, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября, и разъяснили механизм голосования по месту нахождения. Председатель УИК № 293 Римма Липеха объяснила студентам, как можно проголосовать тем, кто не зарегистрирован на территории городского округа – через портал госуслуг, в МФЦ или прямо на участке. Основная задача – донести, что независимо от места регистрации каждый может реализовать своё конституционное право.

Учащиеся техникума сервиса отметили, что их избирательный участок расположен прямо на территории учреждения, и они смогут спокойно проголосовать в дни выборов. Студентка Надежда Панфилова поделилась, что в этом году ей исполнилось 18 лет, и она впервые пойдёт на выборы – по её словам, важно для каждого человека, а голосовать прямо в колледже очень удобно.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, такие встречи помогают повысить информированность молодёжи и снизить количество отказов на участках. Для студентов, которые не имеют регистрации в Южно-Сахалинске, разъяснили алгоритм подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения – это можно сделать как заранее, так и в день голосования. Выборы пройдут в течение трёх дней, чтобы у каждого была возможность принять участие в удобное время.