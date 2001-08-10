В Холмске пенсионер украл из магазина радиоприемник и два телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Холмский» раскрыли кражу товара из магазина электронной техники. В дежурную часть обратился представитель торгового центра, заявивший о пропаже товара из торгового зала.

Оперативники установили подозреваемого – им оказался 61-летний ранее судимый житель Холмска. Как выяснили полицейские, мужчина зашел в магазин, дождался, когда продавцы отвлекутся на других покупателей, и похитил радиоприемник и два сотовых телефона. После этого он скрылся с места преступления.

Общая сумма ущерба составила 12 697 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в ходе допроса мужчина признал вину. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям в городе.