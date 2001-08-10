Тихоокеанское
информационное агентство
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11:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Поронайска пришла в ГИБДД менять поддельные права

Жительница Поронайска пришла в ГИБДД менять поддельные права

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске сотрудники полиции выявили факт использования поддельного водительского удостоверения. В подразделение Госавтоинспекции обратилась 48-летняя местная жительница – она хотела заменить права. Инспектор при проверке документов заметил явные признаки фальсификации. Экспертиза подтвердила: бланк не соответствует защитному комплексу и является заведомо поддельным.

Отдел дознания ОМВД России «Поронайский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за приобретение, хранение, перевозку или использование поддельных официальных документов. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

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