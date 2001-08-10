Эксперт объяснил, какие пенсионные накопления можно получить сразу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, при каком объёме пенсионных накоплений граждане могут получить их единовременной выплатой.
Как сообщает ТАСС, расчёт ведётся так: 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1 628,8 рубля) умножают на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев. Получается 439 776 рублей.
Если объём накоплений равен или меньше 439 тысяч рублей – их можно получить сразу. Например, при 85 тысячах рублей человек получит всю сумму единовременно.
Если накопления превышают порог, например 485 тысяч рублей, единовременная выплата не назначается. Вместо этого пенсионеру будут ежемесячно выплачивать накопительную пенсию: общую сумму делят на 270 месяцев. В примере это 1 796,30 рубля в месяц.
270 месяцев – нормативно установленный ожидаемый период выплаты. Это условный срок, в течение которого пенсионер гарантированно получает прибавку из своих накоплений.
Решение о форме выплаты принимает пенсионный фонд на основе данных о сумме накоплений и заявления гражданина. Если накопления меньше порога, заявление на единовременную выплату можно подать через МФЦ или «Госуслуги».
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