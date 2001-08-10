На Сахалине запустят туристический маршрут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги реализации стратегического проекта «Железная дорога как городской транспорт», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, а также планы по развитию туристических и инновационных направлений обсудили на рабочей встрече в региональном правительстве. Участниками совещания стали глава региона, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

С 2022 года на сети наблюдается устойчивая тенденция к росту пассажиропотока в Южно-Сахалинской агломерации. За весь период реализации проекта количество пассажиров увеличилось вдвое по сравнению с показателями до его старта. В прошлом году пригородными поездами воспользовались около 349 тысяч человек, рост по сравнению с 2024 годом составил 29%.

Совместно с ОАО «РЖД» проделана масштабная работа по созданию и модернизации пассажирской инфраструктуры. В прошлом году построен новый остановочный пункт «Роза Таун», модернизирован остановочный пункт «Университет». В текущем году введены в эксплуатацию остановочные пункты «Агролицей» и «Аэропорт». Активно продолжаются работы по модернизации транспортно-пересадочных узлов «Горизонт» и «Пять углов». В следующем году планируется запуск остановочного пункта «Технопарк» и начало работ по созданию транспортно-пересадочного узла «Уюн» в областном центре, рассказал министр Максим Жоголев.

Особое внимание на встрече уделили развитию туристической привлекательности региона. В сентябре текущего года будет запущен новый выходной мультимодальный маршрут «Сахалинский тракт» (поезд+автобус) по направлению Южно-Сахалинск – Тымовск – Александровск-Сахалинский. Он представляет собой глубокое погружение в историю острова, его каторжное прошлое и природные ландшафты. В составе поезда будет курсировать специальный вагон со стилизованным интерьером, архивными изображениями и тематическими деталями эпохи, а шторка-проектор у окна позволит демонстрировать фильмы по ходу маршрута. Продолжительность путешествия составит 1 день и 2 ночи, сообщил генеральный директор АО «Пассажирская компания «Сахалин» Дмитрий Костыренко.

Кроме того, участники обсудили ход реализации уникального для страны проекта по запуску водородных поездов на Сахалине. Новый состав, не имеющий аналогов на пространстве колеи 1520 мм, создаётся в рамках партнёрства ТМХ, РЖД и Правительства Сахалинской области. Остров выбран пилотным регионом не случайно — здесь уже создан первый в России Восточный водородный кластер. Вырабатываемое топливо в перспективе будет использоваться для обеспечения энергией отдалённых населённых пунктов и общественного транспорта.

На совещании глава региона поблагодарил коллектив ОАО «РЖД» за проводимую на Сахалине работу и высокий уровень взаимодействия. Валерий Лимаренко и Иван Колесников отметили, что совместные усилия сторон направлены не только на повышение транспортной доступности для жителей, но и на создание современной, экологичной и комфортной инфраструктуры, соответствующей вызовам нового времени.