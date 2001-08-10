Тихоокеанское
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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

В прокуратуре Южно-Сахалинска открыта горячая линия по правам инвалидов

В прокуратуре Южно-Сахалинска открыта горячая линия по правам инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан с инвалидностью. Линия будет работать с 11 по 21 сентября 2026 года.

Обращения принимают по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Граждане, чьи права нарушены, а также их представители могут позвонить в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8 (4242) 39-09-16, 8 (4242) 49-46-16, 8 (4242) 49-46-37.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, горячая линия поможет выявить нарушения и оперативно восстановить права инвалидов. Все поступившие сигналы проверят, при необходимости примут меры прокурорского реагирования.

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