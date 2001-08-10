В Южно-Сахалинске при земляных работах нашли мину времен Второй мировой воны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Тайфун» Управления Росгвардии по Сахалинской области обследовали боеприпас, найденный во время земляных работ. В УМВД России по Сахалинской области поступило сообщение об обнаружении предмета, внешне похожего на мину.

Прибывшие полицейские оцепили территорию и вызвали специалистов Росгвардии. Инженер-взрывотехник осмотрел находку и установил, что это противотанковая мина ТМ-46 со следами сильной коррозии.

Совместные действия полиции и Росгвардии позволили оперативно обследовать опасную находку и исключить угрозу для жителей. Для дальнейшего уничтожения мину передали специалистам Министерства обороны РФ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области.