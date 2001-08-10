В селе Восточное на Сахалине в частном доме нашли тела двух человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области проводит проверку по факту обнаружения тел двух человек в частном жилом доме в селе Восточное Макаровского района.

По предварительным данным, 30 августа 2026 года в помещении дома обнаружили тело женщины 1968 года рождения, а возле входа в дом – тело мужчины 1996 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не нашли.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, проверка находится на контроле ведомства. По её результатам примут процессуальное решение.