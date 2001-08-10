Тихоокеанское
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10:37, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская команда впервые заняла второе место на Спартакиаде пенсионеров России

Сахалинская команда впервые заняла второе место на Спартакиаде пенсионеров России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда впервые завоевала серебряную медаль в общекомандном зачёте XI Спартакиады пенсионеров России. Соревнования прошли в Пензе и собрали 79 команд из разных регионов страны, а также четыре команды из Казахстана, Беларуси и Финляндии.

Сахалинскую область представляли Татьяна Коробенкова, Анатолий Поляков, Галина Бакирова, Владимир Галкин, И Ен Бок, Ким Пу Ген, Любовь Предеина и Софья Санжиева. Островитяне выступали в стрельбе, настольном теннисе, плавании, шахматах, лёгкой атлетике, дартсе, комбинированной эстафете и ГТО.

По итогам состязаний сахалинцы поднялись на вторую ступень пьедестала, уступив только команде Санкт-Петербурга. Две золотые медали – в личных и командных соревнованиях по дартсу – завоевала Любовь Предеина.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Лира Денисова отметила, что команда выезжала в девятый раз и начинала с 41-го места в 2016 году. План был на третье место, но сахалинцы стали вторыми. По возвращении на остров с командой встретились замминистра спорта Светлана Ходюш и директор Центра спортивной подготовки Алексей Никонов. Ходюш назвала результат отличным примером того, что активный образ жизни не имеет возрастных границ.

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