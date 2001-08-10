Сахалинская команда впервые заняла второе место на Спартакиаде пенсионеров России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда впервые завоевала серебряную медаль в общекомандном зачёте XI Спартакиады пенсионеров России. Соревнования прошли в Пензе и собрали 79 команд из разных регионов страны, а также четыре команды из Казахстана, Беларуси и Финляндии.

Сахалинскую область представляли Татьяна Коробенкова, Анатолий Поляков, Галина Бакирова, Владимир Галкин, И Ен Бок, Ким Пу Ген, Любовь Предеина и Софья Санжиева. Островитяне выступали в стрельбе, настольном теннисе, плавании, шахматах, лёгкой атлетике, дартсе, комбинированной эстафете и ГТО.

По итогам состязаний сахалинцы поднялись на вторую ступень пьедестала, уступив только команде Санкт-Петербурга. Две золотые медали – в личных и командных соревнованиях по дартсу – завоевала Любовь Предеина.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Лира Денисова отметила, что команда выезжала в девятый раз и начинала с 41-го места в 2016 году. План был на третье место, но сахалинцы стали вторыми. По возвращении на остров с командой встретились замминистра спорта Светлана Ходюш и директор Центра спортивной подготовки Алексей Никонов. Ходюш назвала результат отличным примером того, что активный образ жизни не имеет возрастных границ.