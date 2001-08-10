В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной островной библиотеке 13 сентября прошёл мастер-класс по китайской каллиграфии – мероприятие привлекло 15 сахалинцев, увлечённых восточной культурой. Участники встречи погрузились в тонкости древнего искусства, известного в Китае как «путь письма», и под руководством наставницы освоили базовые приёмы работы с традиционными инструментами.
Ведущая раскрыла гостям суть «четырёх сокровищ каллиграфического кабинета» - кисти, туши, тушечницы и специальной рисовой бумаги. Она объяснила, что каждый из этих предметов несёт собственную философию и историю, а их грамотное сочетание формирует неповторимую эстетику каллиграфии. В теоретической части занятия слушатели изучили ключевые техники написания иероглифов, разобрались с правилами построения знаков и особенностями удержания кисти.
На практическом этапе каждый участник под внимательным контролем наставницы создал собственную каллиграфическую работу – и ероглиф «秋» («цю», «Осень»). Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, символичное изображение осени стало выразительным финалом встречи, удачно вписавшись в атмосферу начала нового сезона. Камерная обстановка позволила наставнице уделить внимание каждому гостю и помочь справиться с непривычной техникой работы кистью.
Мероприятие продолжило цикл встреч, посвящённых культурам стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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