В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по китайской каллиграфии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной островной библиотеке 13 сентября прошёл мастер-класс по китайской каллиграфии – мероприятие привлекло 15 сахалинцев, увлечённых восточной культурой. Участники встречи погрузились в тонкости древнего искусства, известного в Китае как «путь письма», и под руководством наставницы освоили базовые приёмы работы с традиционными инструментами.

Ведущая раскрыла гостям суть «четырёх сокровищ каллиграфического кабинета» - кисти, туши, тушечницы и специальной рисовой бумаги. Она объяснила, что каждый из этих предметов несёт собственную философию и историю, а их грамотное сочетание формирует неповторимую эстетику каллиграфии. В теоретической части занятия слушатели изучили ключевые техники написания иероглифов, разобрались с правилами построения знаков и особенностями удержания кисти.

На практическом этапе каждый участник под внимательным контролем наставницы создал собственную каллиграфическую работу – и ероглиф «秋» («цю», «Осень»). Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, символичное изображение осени стало выразительным финалом встречи, удачно вписавшись в атмосферу начала нового сезона. Камерная обстановка позволила наставнице уделить внимание каждому гостю и помочь справиться с непривычной техникой работы кистью.

Мероприятие продолжило цикл встреч, посвящённых культурам стран Азиатско-Тихоокеанского региона.