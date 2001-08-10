Тихоокеанское
информационное агентство
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09:14, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинские поэты и музыканты выступят в главной библиотеке острова

Сахалинские поэты и музыканты выступят в главной библиотеке острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках областного фестиваля «Городская симфония» 17 сентября Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова представит сразу две площадки. Центральным событием дня станет музыкально-поэтическая программа «Воздух осени» – она начнётся в 18:30.

Гостей ждёт встреча с участниками творческого объединения «Интонация». На сцене выступят сахалинские поэты и музыканты: Анна Жилина, Александра Майер, Алёна Палицкая, Александр Холодняк, Дарина Лисовская, Евгений Цепенюк, Инна Иванченко, Ирина Ершова, Наталья Светлая, Светлана Бухановская, Татьяна Лобанова и Юлия Дементьева. Ведущая – поэтесса Виктория Крылова.

В программе прозвучат авторские стихи и песни, классическая лирика, бардовские композиции и соло саксофона. Музыка и слово создадут особое настроение осеннего вдохновения, рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ.

Фестивальный день для библиотеки начнётся раньше – в 16:00 на площадке «Краеведческие встречи». Библиотекари подготовят познавательно-игровую программу: гости проверят знания в викторинах «Что мы знаем о коренных народах Сахалина?» и «150 вопросов о Сахалинской области», поучаствуют в настольных играх по истории родного края. Дополнит площадку книжная выставка со сказками, повестями и рассказами о культурном наследии коренных народов Сахалина.

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