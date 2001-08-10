Сахалинцы получили перерасчет платы за ЖКХ после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Александровска-Сахалинского добилась перерасчета платы за содержание общего имущества многоквартирного дома для жителей Сахалинской области на сумму более 1 млн рублей. Надзорное ведомство выявило, что собственники помещений приняли решение об увеличении платы без необходимого кворума, что делает это решение недействительным.

Александровск-Сахалинская городская прокуратура проверила, как управляющие организации соблюдают законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки выяснилось – решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об увеличении размера платы за содержание общего имущества не имеет законной силы, так как при его принятии отсутствовал кворум.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представление руководителю управляющей организации. Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, после вмешательства надзорного ведомства управляющая организация пересчитала плату за содержание общего имущества многоквартирного дома – сумма перерасчета составила более 1 млн рублей.