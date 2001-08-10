Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2026
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К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
16:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком

К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Северного городка в Ново-Александровске предупреждают об опасности. Возле домов бродят два медведя, сообщает astv.ru.

Информатор astv.ru сообщает, что это мама с малышом. Косолапые бродят за домом №33. После неспешной прогулки они удалились в лес. Однако велик шанс, что хищники вернутся в населенный пункт. Чаще всего их привлекает запах съестного.

Жителей городка просят не гулять в районе появления медведей и не отпускать детей.

Информацию уже передали в агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

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