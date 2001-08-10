Тихоокеанское
информационное агентство
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11:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открыли обновлённую "Аллею счастливого материнства"

В Южно-Сахалинске открыли обновлённую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открыли вторую очередь «Аллеи счастливого материнства». В торжественной церемонии приняли участие более 60 горожан целыми семьями. Экологическая акция стала подарком ко Дню города и объединила представителей власти, общественности, бизнеса и неравнодушных жителей.

В рамках обновления пространства участники высадили 30 саженцев спиреи ниппонской. Этот кустарник выбрали за климатическую устойчивость, неприхотливость и способность долгие годы сохранять красоту сахалинского ландшафта.

Ещё одним событием стала презентация нового тематического арт-объекта, который визуально воплощает главную идею пространства – безграничность и теплоту материнской любви. Символизм нашёл отклик у горожанок – для некоторых участников акция стала глубоко личным событием.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, для семьи Москалевых участие в озеленении аллеи становится традицией – они пришли снова, а главной помощницей стала их дочь София. Руководитель организации «Женщины бизнеса в Южно-Сахалинске» Татьяна Надсадина отметила, что поддержка материнства и детства – общее дело, объединяющее власть, общество и бизнес. Ожидается, что обновлённая аллея станет одной из новых точек притяжения на карте города.

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