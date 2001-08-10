На Камчатке в районе одного из вулканов пропал турист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские спасатели выдвинулись на поиски мужчины, который потерялся в районе вулкана Плоский Толбачик. По предварительной информации, это местный гид, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на краевого министра по ЧС Сергея Лебедева.

«Пришло сообщение о пропавшем возле вулкана Плоский Толбачик гражданине 1986 года рождения. Туристы, находящиеся в данном районе, организовали поиски, однако они результатов не дали. Группа, в составе которой находился мужчина, в МЧС не зарегистрирована.

В район происшествия уже отправилась сводная группа ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю и ПСО КГКУ «ЦОД». Готовится к вылету вертолёт Хабаровского авиационного центра МЧС, на борту будет ещё одна группа спасателей. Ночью в районе Толбачика выпал снег. По неофициальной информации, потерявшийся является местным гидом», – сообщил Сергей Лебедев.