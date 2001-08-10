Тихоокеанское
информационное агентство
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10:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмском районе автомобиль вылетел в кювет водитель пострадал

В Холмском районе автомобиль вылетел в кювет водитель пострадал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 13 августа 2026 года в 02:00 в районе дома №19 по улице Пушкина в селе Люблино.

По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota Brevis находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на управление. Мужчина двигался в южном направлении, не справился с управлением и съехал в левый кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая скорость движения и причины потери контроля над машиной. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом в состоянии опьянения и без прав – грубое нарушение, которое может привести к тяжёлым последствиям.

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