Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2026
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08:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, поругавшись со знакомым, заявила в полицию, что тот похитил ее малолетнюю дочь

Сахалинка, поругавшись со знакомым, заявила в полицию, что тот похитил ее малолетнюю дочь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 38-летней жительницы Невельска. Её подозревают в заведомо ложном доносе и обвинении мужчины в совершении особо тяжкого преступления.

По данным следствия, в сентябре 2026 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что её знакомый похитил и незаконно удерживал её малолетнюю дочь. Однако в ходе доследственной проверки доводы заявительницы не подтвердились. Установили, что она оговорила мужчину из-за ранее произошедшего между ними конфликта.

Следователи проводят действия для закрепления доказательств. Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, за заведомо ложный донос закон предусматривает разные виды наказаний – от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет. Ведомство предупреждает об ответственности за подобные обращения.

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