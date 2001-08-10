Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2026
Сейчас 22:11
84,26|97,87
Во вторник будет перекрыт участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске
10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на субсидии для СНТ и ОНТ

В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на субсидии для СНТ и ОНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске начался приём заявок на субсидии для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Средства возмещают часть затрат на инженерное обеспечение территорий. Документы принимают с 14 по 24 сентября 2026 года.

Мера поддержки действует по постановлению администрации города от 31.03.2025 № 985-па. Заявки формируют и подают в электронном виде через портал «Электронный бюджет». Для участия нужно авторизоваться через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и заполнить экранные формы, приложив сканы документов. Оформить заявку можно на странице отбора или найти меру поддержки по шифру 25-902-64060-2-1192 (номер субсидии 25-647011000-64060-16126).

Заявку заверяют квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или уполномоченного лица. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, консультации проводят по адресу: Южно-Сахалинск, улица Карла Маркса, 20, 4-й этаж, кабинет №405, в рабочие дни с 09:00 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефону: 300-738 (добавочные 7 или 4).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?