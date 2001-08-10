Госавтоинспекция Сахалина пресекла 128 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с погибшим. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

При проведении профилактических мероприятий сотрудники ведомства пресекли 128 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами три водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 14 водителей, которые не имеют права управления либо лишены такого права по решению суда.

К административной ответственности привлечены 15 водителей за «тонировку» на стёклах, четыре — за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки, три — за выезд на полосу встречного движения, десять — за управление транспортом при наличии технических неисправностей (глушитель).

Составлено десять административных материалов на водителей, не уплативших штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок. Задержаны и помещены на специализированную стоянку 11 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3473 нарушения Правил дорожного движения.