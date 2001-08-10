Дальневосточный аэропорт заплатит за столкновение самолёта с птицами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный аэропорт Владивосток выплатит авиакомпании «Сибирь» 367 тысяч рублей за ущерб от столкновения самолёта с птицами. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал "ТОР".

В июне 2022 года Airbus A321neo авиакомпании «Сибирь» летел во Владивосток. Во время послепосадочного пробега по взлётно-посадочной полосе на скорости 10 км/ч самолёт столкнулся со стаей птиц численностью от 2 до 10 особей. Экипаж заранее предупреждали о наличии птиц в районе аэродрома, но избежать инцидента на нулевой высоте не удалось.

При послеполётном осмотре в правом двигателе обнаружили останки птицы и повреждения элементов конструкции. Совместная инспекция зафиксировала на лётном поле пять птичьих перьев.

Авиакомпания направила претензию на 366 930 рублей, но аэропорт свою вину не признал. Суд принял во внимание, что сам факт предупреждения экипажа о птицах подтверждает наличие орнитологической опасности. Обязанность принять меры по предотвращению столкновения лежала на аэропорте как лице, оказывающем услуги по орнитологическому обеспечению полётов. Решение устояло в апелляции.