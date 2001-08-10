В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября 2026 года в 21:05 в районе дома № 8 по проспекту Мира в Южно-Сахалинске.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser», не имея права управления транспортными средствами, не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекци.

В результате ДТП 73-летний пешеход получил телесные повреждения и впоследствии скончался в медицинском учреждении.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.