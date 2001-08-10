Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей и гостей региона познавательно и интересно провести выходные. Участие во всех мероприятиях — по входному билету в зоопарк.

19 сентября, 13:00 — квест «Защитники биоразнообразия». Командное приключение по территории парка, где участникам предстоит определить угрозы для природы и найти пути решения проблем. На маршруте ждут станции с заданиями, выполнение которых приблизит к «Карте спасения» и победе. Место встречи — у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

19 сентября, 14:00 — познавательная площадка «Страна исчезающих чудес». Гости смогут прикоснуться к миру исчезающих видов в буквальном смысле. Участникам расскажут истории животных, находящихся на грани вымирания, и познакомят с ними поближе через тактильные экспонаты. Специалисты подготовили перья, яйца, образцы меха и другие биоматериалы из коллекции зоопарка. Место встречи — у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

19 сентября, 15:00 — показательное кормление белых сов. Специалисты зоопарка ответят на вопросы о ювенальной линьке, её связи с половым диморфизмом у белых сов и о том, что служит «шубой» королеве Арктики. Место встречи — вольер мелких хищных птиц.

20 сентября, 14:00 — интерактивное занятие «Зоотерапия». Ведущие «терапевты» экспозиции «Экзотариум» помогут преодолеть страхи и снять эмоциональное напряжение. Под присмотром киперов участники пообщаются с представителями амфибий, рептилий и других тропических обитателей, узнают об их суперспособностях. Требуется запись по ссылке: https://sakhzoo.timepad.ru/event/4200937/. Стоимость — 300 рублей плюс входной билет в зоопарк. Место встречи — у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

20 сентября, 15:00 — показательное кормление сухопутных черепах. Специалисты по уходу за животными расскажут, как на самом деле устроена «броня» черепах, где они живут и чем питаются. Место встречи — экспозиция «Приматы».