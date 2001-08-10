В Южно-Сахалинске водитель Nissan X-Trail сбил мопед с двумя подростками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 сентября 2026 года в 14:00 на пересечении улицы Лесной и проспекта Мира в Южно-Сахалинске произошло ДТП. По предварительным данным, 73-летний водитель Nissan X-Trail двигался по проспекту Мира в северном направлении. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу мопеду, который ехал во встречном направлении, и столкнулся с ним.

В результате аварии 16-летние водитель и пассажир мопеда получили травмы разной степени тяжести. Обоих доставили в медицинское учреждение.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая соблюдение правил поворота и скорость движения. По результатам проверки примут процессуальное решение.