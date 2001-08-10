13-летний сахалинец ночью угнал машину у родителей и попал в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 15 сентября, около 3 часов ночи в Охе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительным данным, 13-летний подросток, пока родители спали, взял ключи от Toyota Mark II и вместе с двумя друзьями поехал кататься по городу.

В районе дома №39 по улице 50 лет Октября подросток не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередачи.

В результате ДТП 13-летний водитель и двое пассажиров – 14 и 15 лет – получили телесные повреждения. Всех троих госпитализировали.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по факту происшествия проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства, включая то, как подросток получил доступ к ключам и автомобилю. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает родителям: не оставляйте ключи от машины в доступном для детей месте.