Российские химики создали магнитную жидкость для точечного уничтожения опухолей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Юрий Смитюк/ ТАСС



Российские химики разработали нетоксичный жидкий материал на базе воды и стабильных наночастиц из кобальта и железа. Материал быстро нагревается под действием магнитного поля и способен ускорять окислительные реакции подобно природному ферменту – пероксидазе. Это позволяет использовать его в медицинской диагностике и для точечного уничтожения опухолей, пишет ТАСС.

Старший научный сотрудник университета «Сириус» Андрей Дроздов пояснил, что материал отличается простотой химического состава – с ним легко работать. Подобные высокостабильные растворы наночастиц можно использовать для замены дорогостоящих ферментов при создании биосенсоров или контрастных агентов для МРТ, а также в приборах, где нужны тонкие магнитные слои.

Магнитные жидкости активно разрабатывают по всему миру – их основой служат наночастицы металлов или их оксидов, реагирующие на магнитные поля. Это позволяет применять их для точечной доставки лекарств, уничтожения опухолей и других задач. Однако широкому использованию мешает слипание частиц. Российские исследователи получили нетоксичные наночастицы из смеси оксидов кобальта и железа, которые защищены от слипания благодаря положительному заряду поверхности в нейтральной или щелочной среде.

Опыты помогли подобрать оптимальное соотношение кобальта и железа – при нём наночастицы сильнее всего нагреваются под действием поля и максимально ускоряют окислительные реакции. Это позволит применять разработку для точечной терапии опухолей, биосенсоров и высокочувствительных тест-систем для диагностики онкологических и инфекционных заболеваний.