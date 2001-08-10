Российские химики создали магнитную жидкость для точечного уничтожения опухолей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Российские химики разработали нетоксичный жидкий материал на базе воды и стабильных наночастиц из кобальта и железа. Материал быстро нагревается под действием магнитного поля и способен ускорять окислительные реакции подобно природному ферменту – пероксидазе. Это позволяет использовать его в медицинской диагностике и для точечного уничтожения опухолей, пишет ТАСС.
Старший научный сотрудник университета «Сириус» Андрей Дроздов пояснил, что материал отличается простотой химического состава – с ним легко работать. Подобные высокостабильные растворы наночастиц можно использовать для замены дорогостоящих ферментов при создании биосенсоров или контрастных агентов для МРТ, а также в приборах, где нужны тонкие магнитные слои.
Магнитные жидкости активно разрабатывают по всему миру – их основой служат наночастицы металлов или их оксидов, реагирующие на магнитные поля. Это позволяет применять их для точечной доставки лекарств, уничтожения опухолей и других задач. Однако широкому использованию мешает слипание частиц. Российские исследователи получили нетоксичные наночастицы из смеси оксидов кобальта и железа, которые защищены от слипания благодаря положительному заряду поверхности в нейтральной или щелочной среде.
Опыты помогли подобрать оптимальное соотношение кобальта и железа – при нём наночастицы сильнее всего нагреваются под действием поля и максимально ускоряют окислительные реакции. Это позволит применять разработку для точечной терапии опухолей, биосенсоров и высокочувствительных тест-систем для диагностики онкологических и инфекционных заболеваний.
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