"Сахалинские Акулы" уступили по буллитам московским "Крыльям"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске «Сахалинские Акулы» принимали «Крылья» из Москвы в повторной игре «Серебряного» дивизиона Западной конференции. Днём ранее сахалинцы обыграли соперника со счётом 3:1. В составе хозяев произошло одно изменение: вместо Кирилла Левандовского на лёд вышел Артём Лейченко. За «Крылья» дебютировал Фёдор Климович, а в воротах сыграл Егор Ходин.
Сахалинцы открыли счёт в первой половине периода: Климентий Щербань удачно подставил клюшку. На 12-й минуте хозяева удвоили преимущество – Щербань оформил дубль с передачи Максима Вахрушева. Менее чем за секунду до перерыва третью шайбу забросил Дмитрий Коренев. Перед вторым периодом гости сменили вратаря – в игру вступил Николай Степин.
Во второй двадцатиминутке подопечные Семёна Голикова активно играли в чужой зоне, вынуждая соперника удаляться. На 35-й минуте «Крылья» использовали численное преимущество: Максим Шамолин переиграл вратаря. Через две минуты он оформил дубль сольным проходом и сократил отставание до минимума. Удаления продолжали преследовать сахалинцев: на 50-й минуте Александр Скуратов поразил ближнюю девятку и сравнял счёт. Матч дошёл до овертайма, но команды не выявили победителя за дополнительное время. В серии бросков сильнее оказались москвичи – победный буллит реализовал Савелий Луханин.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе клуба, у «Сахалинских Акул» домашняя серия продолжается. 25 сентября в гости приедет приморский «Тайфун». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
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