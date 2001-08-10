За выходные дни автоинспекторы на Сахалине пресекли 587 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни, с 18 по 20 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 587 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 25 водителей в состоянии опьянения, а также 59 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли 24 водителей незарегистрированных машин, 74 – с тонировкой, 29 – с техническими неисправностями, восемь – за выезд на встречную полосу, семь – за нарушение правил перевозки детей, трёх – за нарушение требований знаков и правил стоянки, трёх – за управление без госзнака, восемь – за невыполнение требований полиции, двоих – за непристёгнутый ремень. Оформили 63 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, 67 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает: управление в нетрезвом виде и грубые нарушения – основные причины ДТП с тяжёлыми последствиями.