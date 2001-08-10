Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 сентября в Чехов-центре состоится открытие 28-го концертного сезона Южно-Сахалинского симфонического оркестра. За дирижёрским пультом – художественный руководитель и главный дирижёр Тигран Ахназарян. Специальный гость – всемирно известный виолончелист, победитель XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Нарек Ахназарян.

Одно из центральных произведений программы – Концерт для виолончели с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича. Это первое исполнение произведения на Сахалине. Партию солиста сыграет Нарек Ахназарян – музыкант с международной карьерой, выступающий на ведущих сценах мира.

Дата открытия сезона выбрана неслучайно: 25 сентября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Шостаковича. Значительная часть программы посвящена его творчеству. Также впервые на Сахалине прозвучит «Праздничная увертюра» композитора.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации МБУ "Южно-Сахалинский Симфонический Оркестр", программу продолжит музыка современников Шостаковича – Сергея Прокофьева и Арама Хачатуряна. Прозвучат фрагменты из балета «Спартак» и симфоническая сказка «Петя и волк». Текст сказки прочитают приглашённая гостья Римма Геворкян и Тигран Ахназарян. Выбор произведений объединяет творчество трёх выдающихся советских композиторов XX века. Концерт начнётся в 19:00 в Чехов-центре по адресу: Коммунистический проспект, 35.