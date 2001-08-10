Сахалинская область направила на переработку 65 тонн стекла
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор по обращению с отходами передал специализированному предприятию первую в этом году партию стеклобоя общим весом 65 тонн. Сырьё станет основой для выпуска новых изделий – это сократит объём захоронения твёрдых коммунальных отходов и внесёт вклад в экономику замкнутого цикла.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве ЖКХ, сбор полезных фракций идёт через систему раздельного накопления. Стеклянная тара от населения поступает в синие сетчатые контейнеры, затем проходит первичную обработку на мусоросортировочном комплексе «Известковый». Там её отделяют от других фракций и готовят к транспортировке как вторичное сырьё.
Заместитель исполнительного директора по производству Дмитрий Зинаков отметил, что стекло подлежит бесконечной переработке без потери свойств. Его вовлечение в оборот помогает достичь целевых показателей национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным. Ключевая задача – создать устойчивую систему обращения с ТКО, минимизировать захоронение и максимально возвращать полезные компоненты в хозяйственный оборот.
Первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли подчеркнул, что переработка стекла снижает нагрузку на окружающую среду и экономит невозобновляемые ресурсы. Жители региона ответственно подходят к раздельному сбору, и задача властей – обеспечить бесперебойную работу всей цепочки: от синего контейнера до перерабатывающего предприятия. Работу по вовлечению вторичного сырья продолжат, несмотря на сложную логистику.
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