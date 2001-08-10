В Сахалинской области стартовало голосование за лучший подъезд сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области стартовало онлайн-голосование за лучший подъезд сентября. В этом месяце участвуют 17 подъездов из восьми районов: Южно-Сахалинска, Анивского, Углегорского, Корсаковского, Холмского, Тымовского, Южно-Курильского и Курильского. Жители региона с 21 по 30 сентября могут выбрать победителя в мобильном приложении «Острова.65» в разделе «Опросы».
Среди участников – подъезды в домах 4 и 5 по улице Новая в селе Таранай, 12А по улице Океанская и Дружбы 1А в Южно-Курильске, 3 и 7 по улице Ленинского Комсомола в Курильске, два подъезда в доме 172 по улице Победы в Углегорске и другие. В каждом чувствуется забота жильцов: на подоконниках зеленеют фикусы и герани, на стенах – картины и фотографии, сделанные соседями. Всё это результат общих усилий – кто-то принёс рассаду, кто-то помог с ремонтом, кто-то поддерживает порядок.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, директор департамента жилищной политики Оксана Галашина отметила, что конкурс «Подъезд образцового содержания» стал народным проектом. Жители год за годом преображают парадные, превращая их в уютные пространства, и это мотивирует соседей бережнее относиться к дому. Всего за пять месяцев подано 73 заявки из 13 муниципалитетов. Самые активные – Корсаков (12 заявок) и Южно-Сахалинск (10 заявок).
В конце года лучшие парадные поборются на областном уровне в четырёх номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зелёный подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят трёх победителей. Оценивать конкурсантов будет экспертная комиссия по техническим и эстетическим критериям. Конкурс проводится по инициативе губернатора Валерия Лимаренко – он направлен на повышение качества содержания общего имущества в многоквартирных домах и поощрение активных жителей и управляющих организаций.
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