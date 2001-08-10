Бизнесмен из Смирныховского района незаконно вырубил деревья почти на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине пресекли незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Сотрудники отдела по противодействию преступлениям в сфере лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области вместе со специалистами Агентства лесного и охотничьего хозяйства выявили нарушения.

Установлено, что 52-летний предприниматель, работающий в лесопромышленном комплексе Смирныховского района, с 25 июля по 21 августа 2026 года без разрешительных документов вырубил лесные насаждения до степени прекращения роста в выделе 20 квартала 360 Пограничного участкового лесничества. Уничтожено 24 дерева породы берёза «Белая», пихта «Сахалинская» и ель «Аянская». Лесному фонду России причинён ущерб почти на полмиллиона рублей – 477 864 рубля, что является особо крупным размером.

При осмотре места происшествия изъяли три спила с пней, две бензопилы, технологическую карту лесосечных работ, трелёвочный трактор с лебёдкой, трелёвочный трактор с крановым манипулятором, «КАМАЗ» с крановым манипулятором и грузовой «УРАЛ».

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственное отделение ОМВД России «Смирныховский» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Расследование продолжается. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.