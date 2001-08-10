Тихоокеанское
информационное агентство
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08:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бизнесмен из Смирныховского района незаконно вырубил деревья почти на полмиллиона рублей

Бизнесмен из Смирныховского района незаконно вырубил деревья почти на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине пресекли незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Сотрудники отдела по противодействию преступлениям в сфере лесопромышленного и рыбопромышленного комплексов УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области вместе со специалистами Агентства лесного и охотничьего хозяйства выявили нарушения.

Установлено, что 52-летний предприниматель, работающий в лесопромышленном комплексе Смирныховского района, с 25 июля по 21 августа 2026 года без разрешительных документов вырубил лесные насаждения до степени прекращения роста в выделе 20 квартала 360 Пограничного участкового лесничества. Уничтожено 24 дерева породы берёза «Белая», пихта «Сахалинская» и ель «Аянская». Лесному фонду России причинён ущерб почти на полмиллиона рублей – 477 864 рубля, что является особо крупным размером.

При осмотре места происшествия изъяли три спила с пней, две бензопилы, технологическую карту лесосечных работ, трелёвочный трактор с лебёдкой, трелёвочный трактор с крановым манипулятором, «КАМАЗ» с крановым манипулятором и грузовой «УРАЛ».

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственное отделение ОМВД России «Смирныховский» возбудило уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Расследование продолжается. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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