В Корсакове на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась 21 сентября 2026 года в 16:08 в районе дома №20 по улице Лермонтова.

По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota Ipsum не предоставил преимущество пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 73-летняя женщина получила травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства, включая скорость автомобиля и видимость на участке. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости уступать дорогу пешеходам на переходах.