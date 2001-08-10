В Сахалинской области выпал первый снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Северо-Курильска делятся кадрами первого снега, выпавшего в районе вулкана Эбеко. Вместе с тем на Сахалине синоптики по-прежнему обещают тёплый день 24 сентября, сообщает astv.ru.

Так, первый снег показался ранним утром на хребте Вернадского на Парамушире. Вероятнее всего, "хлопья" ещё растают, уточняет очевидец:

Вместе с тем на юге Сахалина сегодня в течение дня прогнозируют не снег, а дождь. По данным регионального гидрометцентра, осадки ожидаются небольшие и местами, температура в среднем от +14 до +19 градусов.

В Южно-Сахалинске 24 сентября без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Максимальная температура +17…+19°. В 6 часов утра было +9.