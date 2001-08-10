В Южно-Курильске капитан судна забыл задекларировать колье Gucci
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские таможенники обнаружили в капитанской рубке колье Gucci. Владелец украшения не задекларировал его при въезде из Японии в Южно-Курильск.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской таможне, бижутерию нашли при досмотре транспортного судна, прибывшего из Японии. Стоимость изделия в шесть раз превышает беспошлинную норму.
По словам 34-летнего капитана, он приобрёл товар в Японии для личных целей, а о необходимости декларирования забыл.
Экспертиза показала, что товар является бижутерией итальянского производства ориентировочной стоимостью почти 260 тысяч рублей.
В соответствии с таможенными правилами товары для личного пользования, ввезённые наземным или водным транспортом и превышающие порог в 500 евро или 25 килограммов, необходимо задекларировать.
В отношении лица возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товара (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Украшение изъято и помещено в камеру хранения вещественных доказательств.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня В России хотят пересмотреть температуру, при которой будут включать отопление в домах
10:10 Сегодня Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
09:57 Сегодня "Единая Россия" получила исторический результат на выборах в Госдуму
09:10 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 7 пьяных водителей и 8 человек без прав
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
09:14 18 Сентября Дальневосточный аэропорт заплатит за столкновение самолёта с птицами
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 10:10 Сегодня Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
- 12:39 Вчера Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
- 08:43 22 Сентября Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?