В Южно-Курильске капитан судна забыл задекларировать колье Gucci

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники обнаружили в капитанской рубке колье Gucci. Владелец украшения не задекларировал его при въезде из Японии в Южно-Курильск.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской таможне, бижутерию нашли при досмотре транспортного судна, прибывшего из Японии. Стоимость изделия в шесть раз превышает беспошлинную норму.

По словам 34-летнего капитана, он приобрёл товар в Японии для личных целей, а о необходимости декларирования забыл.

Экспертиза показала, что товар является бижутерией итальянского производства ориентировочной стоимостью почти 260 тысяч рублей.

В соответствии с таможенными правилами товары для личного пользования, ввезённые наземным или водным транспортом и превышающие порог в 500 евро или 25 килограммов, необходимо задекларировать.

В отношении лица возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товара (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Украшение изъято и помещено в камеру хранения вещественных доказательств.