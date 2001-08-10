В России хотят пересмотреть температуру, при которой будут включать отопление в домах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал пересмотреть температурные нормы для включения отопления в жилых домах и социальных объектах. По его мнению, тепло необходимо подавать при среднесуточной температуре плюс 11-10 градусов, а не плюс 8, как сейчас, пишет ТАСС.

«Надо пересмотреть нормы начала отопительного сезона при. Я считаю, что и плюс 10 градусов – это не так тепло на улице. Однозначно тепло надо подавать в квартиры при показателях 10-11 градусов», - сказал Гриб.

По его словам, даже при такой температуре в квартирах, детских садах и школах становится некомфортно. Замсекретаря ОП отметил, что при первом же серьёзном похолодании на основании прогноза синоптиков надо включать отопление, независимо от того, составляет или нет среднесуточная температура плюс восемь градусов.

Отопление включают, если среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней подряд держится ниже плюс 8 градусов.